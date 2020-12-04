Мои близкие думали, что я погиб, - пилот Формулы-1, который попал в ужасную аварию

4 декабря, 2020, 18:14

Пилот команды "Хаас Рейсинг" Ромен Грожан, который попал в аварию на Гран-при Бахрейна, признался, что его родные думали, что он умер

Об этом сообщает The Race.

"Самое трудное - не то, через что я прошел, ведь это моя жизнь, моя работа, мы берем на себя этот риск. Самое трудное - то, что пришлось испытать людям. В течение двух минут моя семья, жена, дети, друзья считали, что их друг, отец и муж погиб. Я над этим работаю, потому что такие мысли заставляют меня плакать - из-за меня люди пережили такие страдания», - сказал Грожан.

В воскресенье, 29 ноября, машина Грожана влетела в барьеры на первом круге гонки, после чего его болид оказался охвачен огнем. Удар получился настолько сильным, что машину буквально разорвало на части - отсек стоял в одном месте, кокпит и капсула безопасности - в другом.

После аварии Ромена Грожана немедленно госпитализировали с ожогами ладоней и лодыжек. Француз провел в медицинском учреждении всего 3 дня. Далее он продолжит лечение в домашних условиях.

Из-за полученных травм Грожан пропустит Гран-при Сахира 6 декабря - француза заменит Пьетро Фиттипальди.

Напомним, 29 ноября во время этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Бахрейне от удара загорелся болид Ромена Грожана, французского пилота "Хаас" госпитализировали с ожогами.

2 декабря Ромена Грожана выписали из больницы - через три дня после аварии на Гран-при Бахрейна.

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