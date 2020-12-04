Москаль: обострение в Закарпатье вызвала власть "слуг", так как венгры отказались идти в коалицию после выборов

4 декабря, 2020, 22:29

Экс-руководитель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль назвал конфликт в регионе инспирированным со стороны партии "Слуга народа"

Об этом экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал в комментарии для "Цензор.нет".

"Давайте по порядку: были прогнозы на то, что "Слуги народа" на местных выборах в Закарпатье заберут областной центр, города областного подчинения, большинство в областном совете. А получилось так, что ни областной центр, ни указанные города не взяли, а в областном совете взяли всего 12 из 64 депутатов", - пояснил Москаль.

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Бывший руководитель Закарпатья отметил, что партии "Слуга народа" нужны были лояльные голоса, и их выбор пал на партию венгров Украины.

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"А тут венгры уперлись! Ну, и что теперь делать? В Офисе же уже считают, что большинство у них! Вот и сделали то, что сделали. Вместо того чтобы нормально с этими венграми говорить, вместо того чтобы Киев встретился с высшим политическим руководством Венгрии - вместо этого начали этих венгров прессовать", - отметил Геннадий Москаль.

Напомним, накануне ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовал провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного человека в маске, который на фоне указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" грозит украинцам венгерского происхождения.

30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

Также Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, исполнившей венгерский гимн во время присяги.

2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртовской ОТГ во время присяги пели не гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".

2 ноября венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной"

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