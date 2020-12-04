Местная власть поддерживает закрытие ТРЦ, кафе и кинотеатров во время жесткого карантина, - Шмыгаль

4 декабря, 2020, 18:55

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров 9 декабря обнародует список мероприятий на время жесткого карантина

Об этом он заявил во время онлайн-совещания с городскими головами по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины, передает правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили головы городов и областных государственных администраций.

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Он сообщил, что руководители городов и ОГА едины во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов.

Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии усиления карантина транспорт будет работать.

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