Местная власть поддерживает закрытие ТРЦ, кафе и кинотеатров во время жесткого карантина, - Шмыгаль
Об этом он заявил во время онлайн-совещания с городскими головами по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины, передает правительственный портал.
Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили головы городов и областных государственных администраций.
Читайте также: МЗ предлагать ввести локдаун на три недели с начала 2021 года - Степанов
Он сообщил, что руководители городов и ОГА едины во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов.
Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.
"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря", - подчеркнул Шмыгаль.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии усиления карантина транспорт будет работать.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb