Маркив передал в Национальный музей Украины вышиванку, которую надевал на суд в Италии

4 декабря, 2020, 17:30

Нацгвардеец Виталий Маркив передал в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне личные вещи

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Виталий Маркив посетил выставку "Свободные", посвященную украинцам - политическим пленникам современной российско-украинской войны и передал сотрудникам мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" личные вещи для экспозиции "Украинский восток", - говорится в сообщении.

Среди переданного в музей - вышиванка, в которую он был одет на последнем заседании в итальянском суде, где был полностью оправдан, а также письма поддержки от украинцев из разных уголков мира.

Со своей стороны гендиректор музея Иван Ковальчук отметил, что в музее гордятся, что именно им выпала честь получить эти артефакты, которые впоследствии дополнят экспозиции музея.

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