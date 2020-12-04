Лига Европы: какие команды досрочно вышли в 1/16 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 4-го тура досрочно в 1/16 финала Лиги Европы вышли итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Лестер", пражская "Славия" и немецкий "Хоффенхайм".
Теперь, после матчей 5-го тура к этим командам добавились "Байер" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Гранада" (Испания), "Брага" (Португалия), "Лилль" (Франция), "Милан" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Антверпен" (Бельгия), "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Црвена Звезда" (Сербия).
После 5-го тура "Заря" имеет 6 баллов и занимает третье место в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 10 очков, вместе с "Лестером" занимает первое-второе место. Греческий АЕК идет последним.
В последнем туре "Заря" встретится с "Брагой". Однако этот матч уже не имеет турнирного значения, поскольку португальцы недосягаемы для украинского клуба.
- 3 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" победила английский "Лестер" со счетом 1: 0 .
- В другом матче португальский "Брага" победила греческий АЕК со счетом 2: 4.
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