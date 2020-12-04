Лига Европы: какие команды досрочно вышли в 1/16 финала

4 декабря, 2020, 07:15

После 5-го тура Лиги Европы еще 12 команд гарантировали себе место в плей-офф

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 4-го тура досрочно в 1/16 финала Лиги Европы вышли итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Лестер", пражская "Славия" и немецкий "Хоффенхайм".

Теперь, после матчей 5-го тура к этим командам добавились "Байер" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Гранада" (Испания), "Брага" (Португалия), "Лилль" (Франция), "Милан" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Антверпен" (Бельгия), "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Црвена Звезда" (Сербия).

После 5-го тура "Заря" имеет 6 баллов и занимает третье место в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 10 очков, вместе с "Лестером" занимает первое-второе место. Греческий АЕК идет последним.

В последнем туре "Заря" встретится с "Брагой". Однако этот матч уже не имеет турнирного значения, поскольку португальцы недосягаемы для украинского клуба.