Китайский зонд поднял флаг страны на Луне. ФОТОФАКТ

4 декабря, 2020, 15:35

4 декабря КНР подняла флаг над поверхностью Луны

Кадр с флагом Китая на Луне обнародовало China Global Television Network (CGTN).

Китайское национальное космическое управление обнародовало снимок, на котором изображен национальный флаг КНР, развернутый с зонда "Чаньэ-5" на Луне перед взлетом. Снимки сделаны панорамной камерой, установленной на зонде.

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Отмечается, что впервые Китай развернул на Луне свой национальный флаг, сделанный из ткани.

Справка: Благодаря миссии "Чаньэ-5" Китай стал третьей страной, которая собрала образцы лунной породы для их дальнейшего исследования на Земле. В 1969-1972 годах породы получила миссия США, а в 1976-м - миссия СССР "Луна-24". С тех пор пробы не отбирали.

Напомним, 1 декабря Китай отрапортовал об успешной посадке миссии Chang'e 5 на Луну

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