Киберполиция заявила о разоблачении мошенника: мужчина выманил у пяти женщин более 1,3 млн грн онлайн

4 декабря, 2020, 16:53

Отмечается, что мужчина, который сидел в СИЗО, успел выманить у женщин денег на сумму 1,3 млн грн через интернет

Об этом рассказывается на сайте Нацполиции.

Киберполиция установила, что 34-летний иностранец, который находился под следствием по обвинению в аналогичном преступлении, на сайтах знакомств заводил дружбу с женщинами, а после налаживания отношений выманивал у них деньги и ювелирные изделия.

По предварительным данным, злоумышленник таким образом обманул пятерых пострадавших. Общая сумма убытков составляет 1 млн 300 тыс. грн.

В СИЗО, где находился фигурант, провели обыск. По результатам обыска были изъяты мобильный телефон и сим-карта, которые использовались в мошеннической деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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