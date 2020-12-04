Конгресс США утвердил в оборонном бюджете санкции против "Северного потока-2"

4 декабря, 2020, 09:14

Две палаты Конгресса внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год правки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов Северный поток 2 и Турецкий поток.

Об этом сообщает НВ Бизнес .

Проект предусматривает санкции для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги для завершения строительства.

Также они распространяются на компании, которые предоставляют услуги установки сварочного оборудования, которое используется на судах, участвующих в строительстве.

Президент США может отказаться от санкций против отдельного лица, исходя из интересов государства.

Российско-немецкая компания Nord Stream 2 AG заявила, что в декабре 2020 будет возобновлено строительство газопровода "Северный поток-2".