Количество коек в больницах Украины вдвое превышает количество больных COVID-19 - Шмыгаль

4 декабря, 2020, 10:36

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пока количество доступных коек в больницах вдвое превышает количество больных COVID-19

Об этом Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.

"Если сравнивать ту ситуацию на тот момент, когда начинался карантин и сегодня, количество коек превышает вдвое то количество больных, которое находится на сегодняшний день в больницах", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что количество коек, обеспеченных подведенным кислородом или кислородными концентраторами, сегодня дает возможность оказывать помощь всем нуждающимся в этом больным.

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