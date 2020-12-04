Количество коек в больницах Украины вдвое превышает количество больных COVID-19 - Шмыгаль
4 декабря, 2020, 10:36
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пока количество доступных коек в больницах вдвое превышает количество больных COVID-19
Об этом Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.
"Если сравнивать ту ситуацию на тот момент, когда начинался карантин и сегодня, количество коек превышает вдвое то количество больных, которое находится на сегодняшний день в больницах", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что количество коек, обеспеченных подведенным кислородом или кислородными концентраторами, сегодня дает возможность оказывать помощь всем нуждающимся в этом больным.
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