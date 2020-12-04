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Espreso.tvОбществоКаждые 9 секунд в мире от COVID-19 умирает человек, - Reuters

Каждые 9 секунд в мире от COVID-19 умирает человек, - Reuters


фото: reuters
В мире каждые 9 секунд от осложнений коронавируса умирает один человек

Об этом сообщает Reuters.

С начала пандемии погибло 1,5 млн человек, 500 тыс. из них - за последние 2 месяца.

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За последнюю неделю умирало в среднем 10 тыс.чел в сутки. Однако каждую неделю эта статистика ухудшается.

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