Каждые 9 секунд в мире от COVID-19 умирает человек, - Reuters

4 декабря, 2020, 11:48

В мире каждые 9 секунд от осложнений коронавируса умирает один человек

Об этом сообщает Reuters.

С начала пандемии погибло 1,5 млн человек, 500 тыс. из них - за последние 2 месяца.

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За последнюю неделю умирало в среднем 10 тыс.чел в сутки. Однако каждую неделю эта статистика ухудшается.