Госэкоинспекция будет проверять законность продажи новогодних елок

4 декабря, 2020, 14:40

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) усилит контроль за легальной продажей новогодних елок

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, Госэкоинспекция начала природоохранную акцию, во время которой усилит контроль за легальной реализацией елок с правоохранителями и органами местного самоуправления.

Так, в рамках мероприятия ведомство подготовило и направило ряд поручений. В частности, областным государственным администрациям и Киевской городской государственной администрации - предупредить лесохозяйственные предприятия о неуклонном выполнении ими законодательных требований в части охраны леса и проведения мер по противодействию вырубкам, а также Национальной полиции Украины - усилить меры контроля за местами торговли и хранения хвойных насаждений.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, в предновогодний период увеличиваются объемы незаконной вырубки елок для продажи и ежегодно ее масштабы растут.

"Да, в предновогоднюю пору с 28 ноября 2019 года по 16 января 2020 года ГЭИ рассчитала 695,9 тыс. гривен убытков. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов. Штрафы достигли 45,6 тыс. гривен, что вдвое превышает показатель предыдущего года ", - цитирует пресс-служба слова Малеваного.

Он также подчеркнул, что за сохранение и охрану лесов Украины отвечают как должностные лица, так и обычные граждане.

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