Госэкоинспекция будет проверять законность продажи новогодних елок
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, Госэкоинспекция начала природоохранную акцию, во время которой усилит контроль за легальной реализацией елок с правоохранителями и органами местного самоуправления.
Так, в рамках мероприятия ведомство подготовило и направило ряд поручений. В частности, областным государственным администрациям и Киевской городской государственной администрации - предупредить лесохозяйственные предприятия о неуклонном выполнении ими законодательных требований в части охраны леса и проведения мер по противодействию вырубкам, а также Национальной полиции Украины - усилить меры контроля за местами торговли и хранения хвойных насаждений.
По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, в предновогодний период увеличиваются объемы незаконной вырубки елок для продажи и ежегодно ее масштабы растут.
"Да, в предновогоднюю пору с 28 ноября 2019 года по 16 января 2020 года ГЭИ рассчитала 695,9 тыс. гривен убытков. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов. Штрафы достигли 45,6 тыс. гривен, что вдвое превышает показатель предыдущего года ", - цитирует пресс-служба слова Малеваного.
Он также подчеркнул, что за сохранение и охрану лесов Украины отвечают как должностные лица, так и обычные граждане.
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