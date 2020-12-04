Е-декларирование: глава НАПК призвал Зеленского ветировать закон о восстановлении наказаний за недостоверные сведения

4 декабря, 2020, 20:27

Глава НАПК Александр Новиков направил официальное письмо к президенту Владимиру Зеленскому относительно законопроекта № 4460-р, который приняла Верховная Рада

Об этом сообщает пресс-центр НАПК.

В письме Новиков отмечает, что этот законопроект не предусматривает лишения свободы для лиц, умышленно не подающих е-декларацию или умышленно указывающих в ней недостоверные сведения. Таким образом, эти деяния Верховная Рада признает не преступлением, а уголовными проступками. То есть коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния.

"Перевод" указанных деяний из категории преступлений в категорию уголовных проступков дает возможность, заплатив штраф, не подать декларацию и скрыть приобретенное коррупционным способом имущество", - отмечает Новиков.

Глава НАПК призвал Зеленского наложить вето на законопроект.

"В связи с приведенным просим применить к указанному Закону право вето в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституции", - подытожил председатель НАПК.

Не предусматривает лишения свободы: Глава НАПК призвал президента наложить вето на законопроект 4460-д, который сегодня ... Опубликовано Национальное агентство по предупреждению коррупции - НАПК пятница, 4 декабря 2020 года