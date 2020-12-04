Было ощущение, что мы можем больше, - лучший игрок матча "Заря" - "Лестер"

4 декабря, 2020, 12:44

Защитник луганской "Зари" Денис Фаворов признался, что украинский клуб был настроен победить английский "Лестер" в 5-м туре Лиги Европы

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Фаворов, который был признан лучшим игроком матча по версии InStat , признался, что моментами команде было трудно.

"Моментами нам игра давалась. Было ощущение, что мы можем больше, и нам по силам выиграть в этом матче. Моментами было трудно, врать не буду. Но верили, что можем победить. Так и произошло. Радость от победы смазала информация о том, что "Брага" выиграла в параллельном матче. Смешанные эмоции ", - сказал Денис Фаворов.

После 5-го тура "Заря" имеет 6 баллов и занимает третье место в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 10 очков, вместе с "Лестером" занимает первое-второе место. Греческий АЕК идет последним.

В последнем туре "Заря" встретится с "Брагой". Однако этот матч уже не имеет турнирного значения, поскольку португальцы недосягаемы для украинского клуба.