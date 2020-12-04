Было ощущение, что мы можем больше, - лучший игрок матча "Заря" - "Лестер"
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
Фаворов, который был признан лучшим игроком матча по версии InStat , признался, что моментами команде было трудно.
"Моментами нам игра давалась. Было ощущение, что мы можем больше, и нам по силам выиграть в этом матче. Моментами было трудно, врать не буду. Но верили, что можем победить. Так и произошло. Радость от победы смазала информация о том, что "Брага" выиграла в параллельном матче. Смешанные эмоции ", - сказал Денис Фаворов.
После 5-го тура "Заря" имеет 6 баллов и занимает третье место в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 10 очков, вместе с "Лестером" занимает первое-второе место. Греческий АЕК идет последним.
В последнем туре "Заря" встретится с "Брагой". Однако этот матч уже не имеет турнирного значения, поскольку португальцы недосягаемы для украинского клуба.
- 3 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" победила английский "Лестер" со счетом 1: 0 .
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3 декабря сообщалось, что главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник жалеет, что команда не смогла получить очки в стартовых трех турах Лиги Европы.
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