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Espreso.tvСпортБоссы "Наполи" договорились о новом контракте с Гаттузо

Боссы "Наполи" договорились о новом контракте с Гаттузо


фото: Getty Images
Руководство итальянского "Наполи" согласовало новый контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо

Об этом сообщает Goal.com.

Действующий контракт Гаттузо с "Наполи" истекает летом 2021-го года. После этого в силу вступит новое соглашение, о котором договорились стороны. Финансовые условия не сообщаются.

42-летний Дженнаро Гаттузо возглавляет "Наполи" с декабря прошлого года, он сменил на посту Карло Анчелотти. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Италии - это первый трофей клуба с 2014 года.

После 9-го тура "Наполи" занимает пятое место в Серии А и отстает от "Милана", который идет первым, на шесть очков.

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