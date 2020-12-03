Зеленский поручил подготовить "Национальную стратегию безбарьерности" для маломобильных групп населения

3 декабря, 2020, 14:20

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает Еспресо.TV .

Отмечается, что соответствующий указ подписан по случаю Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается третьего декабря.

"Документ направлен на обеспечение равного и беспрепятственного доступа всех социальных групп населения к образованию, занятости, услуг, инфраструктуры, участия в жизни общества и будет способствовать созданию надлежащих условий для реализации социально-экономических, политических, личных прав и свобод украинских граждан", - рассказывает пресс -служба президента.

Правительство совместно с Национальным институтом стратегических исследований, представителями госорганов и местного самоуправления, общественными активистов, учеными и экспертами должно разработать и утвердить Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине.

"Стратегия, опираясь на лучший мировой опыт в этой сфере, должна предложить комплексный подход к развитию принципов социальной, экономической, политической, цифровой и физической безбарьерности для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, родителей малолетних детей и детей с инвалидностью. Согласно указу, стратегия должна быть разработана и утверждена в апреле 2021 года ", - пояснили в ОПУ.

В Офисе президента отметили, что указ стал ответом на общенациональную дискуссию о безбарьерности и праве граждан из всех общественных групп на достойную жизнь, которая была начата по инициативе первой леди Елены Зеленской весной 2020 года.

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