Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА

3 декабря, 2020, 16:02

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия. Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил председателю Хмельницкой ОГА служебное удостоверение и пожелал показать высокий результат на новой должности, - говорится в сообщении.

Как известно, Сергей Гамалий в 2001-м окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году - Подольскую государственную аграрно-техническую академию (учет и аудит, экономист-бухгалтер).

С 2005 по 2007 год Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (Варшава).

В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью.

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