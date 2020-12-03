Зеленский может закончить войну за 14 дней, но стоя на коленях перед Путиным, - Порошенко

3 декабря, 2020, 22:55

Владимир Зеленский может закончить войну за 14 дней ценой унижения. Он сделает это стоя на коленях перед Путиным

Такое мнение высказал 5-й президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эксклюзивном интервью телеканалу "Еспресо".

"Действительно, если разобраться, то Зеленский может закончить войну за 14 дней. Но какой ценой? Ценой унижения. Зеленский закончит войну против России стоя на коленях перед Путиным. Другого способа для него нет. Ведь за почти 2 года его президентства обороноспособность страны уничтожена. Армия демотивирована и деморализована. ВСУ буквально уничтожаются на глазах", - сказал Порошенко.

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Несмотря на это, Петр Порошенко добавил, что надеется на то, что Зеленский наконец станет главнокомандующим и президентом для Украины.

"Я искренне хочу верить в то, что господин Зеленский прекратит играть роль и наконец станет главнокомандующим и президентом для украинского народа. Мы готовы помочь и подать руку помощи. Просто прекратите борьбу против Порошенко, а начните бороться с врагом - Путиным", - обратился он к действующему президенту.