Запрещенные оружие и мины: 2 декабря россияне в зоне ООС трижды нарушили режим тишины, еще дважды - с начала нового времени
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Вблизи Водяного захватчики били со станковой автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этой же участке враг совершил дистанционное минирование украинских позиций запрещенными минами ПОМ-2.
2 декабря боевых потерь и ранений среди украинских защитников не зафиксировано.
С начала суток 3 декабря по состоянию на 7:00 оккупанты дважды нарушили мирные договоренности. У Водяного россияне выпустили несколько мин из запрещенных минского договоренностям 120-мм минометов, а также осуществили дистанционное минирование позиций украинских войск запрещенными минами ПОМ-2.
"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.
О действиях вооруженных формирований РФ было сообщено представителей ОБСЕ за украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
# ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннее сведения о ситуации в районе ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Среда, 2 декабря 2020 г.
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