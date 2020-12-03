Запрещенные оружие и мины: 2 декабря россияне в зоне ООС трижды нарушили режим тишины, еще дважды - с начала нового времени

3 декабря, 2020, 07:30

В среду, 2 декабря, российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил трижды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Вблизи Водяного захватчики били со станковой автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этой же участке враг совершил дистанционное минирование украинских позиций запрещенными минами ПОМ-2.

2 декабря боевых потерь и ранений среди украинских защитников не зафиксировано.

С начала суток 3 декабря по состоянию на 7:00 оккупанты дважды нарушили мирные договоренности. У Водяного россияне выпустили несколько мин из запрещенных минского договоренностям 120-мм минометов, а также осуществили дистанционное минирование позиций украинских войск запрещенными минами ПОМ-2.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

О действиях вооруженных формирований РФ было сообщено представителей ОБСЕ за украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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