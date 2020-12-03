Закарпатье: Сиярто заявил, что представителям мониторинговой миссии ОБСЕ "запретили общаться с венгерской общиной"

3 декабря, 2020, 18:39

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что глава СММ ОБСЕ запретил представителям миссии "общаться с венграми Закарпатья"

Об этом Петер Сийярто заявил во время онлайн-заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает "Закарпатье онлайн".

Сиярто напомнил, что обратился к Албании, которая сейчас председательствует в ОБСЕ с просьбой прислать наблюдателей на Закарпатье, где в понедельник прошли обыски СБУ.

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По его словам, глава СММ ОБСЕ в Киеве запретил членам миссии контактировать с венграми Закарпатья, позволив им разговаривать только с украинскими силовиками.

"Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад", - заявил Сийярто.

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Венгерский министр попросил премьер-министра Албании принять меры, чтобы миссия ОБСЕ могла связаться также с представителями венгерской общины.

Сиярто подчеркнул, что также ожидает солидарности от НАТО и пообещал, что Венгрия будет блокировать сближение НАТО и Украины, пока украинцы будут давить на венгерское национальное меньшинство.

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря. 1 декабря председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в Обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.

отрицал причастность к обыскам СБУ в Обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства. Также Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной громады, исполнивших венгерский гимн во время присяги.

проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной громады, исполнивших венгерский гимн во время присяги. 1 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами

2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртивской ОТГ во время присяги пели не гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет"

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