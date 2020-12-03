Иванка Трамп дала показания по делу о растрате средств на инаугурацию отца
3 декабря, 2020, 12:32
Дочь президента США Иванка Трамп дала показания прокурорам по делу о растрате денег из фондов для инаугурации Дональда Трампа в 2017 году
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN .
Отмечается, что в январе прокуратура Вашингтона подала в суд на Trump Organization и Комитет инаугурации президента, заявив, что они растратили более $ 1 млн, которые неправительственные организации переплатили за использование места в гостинице Трампа во время инаугурации президента в 2017 году.
17 ноября допросили главу Комитета инаугурации Тома Баррака.
Прокуратура затребовала документы в Баррака, Иванки Трамп и первой леди Мелании Трамп.
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