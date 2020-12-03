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Espreso.tvОбществоИванка Трамп дала показания по делу о растрате средств на инаугурацию отца

Иванка Трамп дала показания по делу о растрате средств на инаугурацию отца


фото: reuters
Дочь президента США Иванка Трамп дала показания прокурорам по делу о растрате денег из фондов для инаугурации Дональда Трампа в 2017 году

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN .

Отмечается, что в январе прокуратура Вашингтона подала в суд на Trump Organization и Комитет инаугурации президента, заявив, что они растратили более $ 1 млн, которые неправительственные организации переплатили за использование места в гостинице Трампа во время инаугурации президента в 2017 году.

17 ноября допросили главу Комитета инаугурации Тома Баррака.

Прокуратура затребовала документы в Баррака, Иванки Трамп и первой леди Мелании Трамп.

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