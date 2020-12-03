Японская сеть магазинов включила котлету по-киевски в ассортимент
3 декабря, 2020, 12:04
С 4 декабря в сети японских магазинов Mini Stop появится блюдо украинской национальной кухни - котлета по-киевски
Об этом рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
"Спасибо Mini Stop за то, что вы создали возможность для японцев попробовать украинские вкусности. Благодаря вам всем украинская культура распространяется в Японии. Спасибо!", - написал дипломат.
В то же время компания обнародовала пресс-релиз у себя на сайте .
"С 4 декабря AT" Mini Stop "будет продавать традиционное украинское блюдо, котлету по-киевски, адаптированную для удобного вкушения, в наших магазинах Mini Stop в Японии", - говорится в сообщении.
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