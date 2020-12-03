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Espreso.tvОбществоВо Франции умер экс-президент Жискар д&#39;Эстен, который поддержал аннексию Крыма

Во Франции умер экс-президент Жискар д'Эстен, который поддержал аннексию Крыма

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет от осложнений из-за коронавируса

Об этом сообщает Eспресо.TV.

Он очиолював Францию с 1974 по 1981 год.

В Европе он вместе с ексканцлером Западной Германии Гельмутом Шмидтом заложил основы валюты евро.

Во Франции д'Эстен проводил либеральную политику, в частности, легализовал аборты и разводы по взаимному согласию.

В марта 2014 он заявил, что миру следует уважать "выбор" крымчан, имея в виду незаконный референдум о присоединении к России. Он также считал, что Украина не может стать членом ЕС и НАТО.

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