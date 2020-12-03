Во Франции умер экс-президент Жискар д'Эстен, который поддержал аннексию Крыма

3 декабря, 2020, 10:03

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет от осложнений из-за коронавируса

Об этом сообщает Eспресо.TV.

Он очиолював Францию с 1974 по 1981 год.

В Европе он вместе с ексканцлером Западной Германии Гельмутом Шмидтом заложил основы валюты евро.

Во Франции д'Эстен проводил либеральную политику, в частности, легализовал аборты и разводы по взаимному согласию.

В марта 2014 он заявил, что миру следует уважать "выбор" крымчан, имея в виду незаконный референдум о присоединении к России. Он также считал, что Украина не может стать членом ЕС и НАТО.