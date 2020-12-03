Во Франции бесплатно проведут вакцинацию против COVID-19

3 декабря, 2020, 22:20

Вакцинацию от коронавируса во Франции проведут бесплатно

Об этом рассказал премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает РБК-Украина.

"В январе планируется вакцинировать миллион человек, прежде всего, жителей домов престарелых", - говорится в сообщении.

В феврале хотят привить 14 млн человек, здоровье которых является фактором риска при заражении коронавирусом.

Отмечается, что у Франции есть договоренности на 200 млн доз различных разработчиков вакцины. На проведение вакцинации в госбюджете 2021 года заложено 1,5 млрд евро.

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