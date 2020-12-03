В Житомире заочно приговорили к 14 годам заключения двух мужчин, которые готовили теракты в угоду "ЛДНР"

3 декабря, 2020, 14:03

Житомирский суд приговорил двух мужчин к 14 годам заключения заочно за подготовку пяти терактов в городе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Оперативники установили, что группа местных жителей в 2014 году готовила теракты в Житомире. Они планировали и "поддержать" террористические организации "Л / ДНР".

Сотрудники зафиксировали их причастность к подготовке 5 терактов. Среди объектов: банковские и государственные учреждения, военкомат и жилой квартал, где проживают семьи военнослужащих.

В августе 2014 правоохранители задержали организатора группы и его сообщника. Было изъято составляющие до пяти самодельных взрывных устройств и взрывчатку общим весом 7,6 килограмма.