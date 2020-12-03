В ВСУ обнаружили 189 новых случаев коронавируса

3 декабря, 2020, 13:05

По состоянию на 10.00 3 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3146 человек

Об этом сообщает Командование Медицинских сил в Facebook.

"По состоянию на 10.00 3 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3146 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7533 человека, летальных случаев 26. На изоляции (в том числе самоизоляция ) находится 437 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 65 человек ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки один военнослужащий умер из-за осложнений связаны с болезнью.

Мужчина был госпитализирована 26 ноября из каретой скорой медицинской помощи в Одесской городской инфекционной клинической больницы. "Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведена интенсивная терапия к сожалению положительного результата не дала", - констатировали в пресс-службе.

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