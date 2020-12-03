В Украине планируют ужесточить ответственность за подделку документов

3 декабря, 2020, 14:45

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку документов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Нардепы приняли в первом чтении законопроект №3946 об усилении ответственности за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

"За" проголосовали 264 нардепа.

Согласно проектом закона предлагается внести изменения в Уголовный кодекс.

Так, за кражу "важных личных документов" хотят наказывать штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов (850 грн) или тремя годами условного срока (сейчас ограничение свободы не предусмотрено).

За хищение других документов и использование поддельных планируют наказывать арестом до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.

Если такие действия совершила группа лиц по сговору или должностное лицо, используя служебное положение, им грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или без такового.

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