В Черкассах житель призвал изменить границы Украины

3 декабря, 2020, 19:26

В Черкассах задержали жителя, который распространял в интернете материалы с призывом к изменению государственной границы Украины

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

"Местный житель опубликовал на своей странице материалы с идеей изменения границ территории Украины под названием "Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс". В них содержались пренебрежительные высказывания об украинской государственности, праве украинского народа и власти на занимаемую территорию, а также призывы к реализации другими государствами своих прав на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Жителю Черкасс сообщили о подозрении по ч.1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, призывы и распространение материалов с призывами к изменению границ Украины).

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