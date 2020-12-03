В Черкассах житель призвал изменить границы Украины
Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.
"Местный житель опубликовал на своей странице материалы с идеей изменения границ территории Украины под названием "Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс". В них содержались пренебрежительные высказывания об украинской государственности, праве украинского народа и власти на занимаемую территорию, а также призывы к реализации другими государствами своих прав на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Жителю Черкасс сообщили о подозрении по ч.1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, призывы и распространение материалов с призывами к изменению границ Украины).
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