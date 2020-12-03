Укрзализныця упростила заказ групповых пассажирских перевозок

3 декабря, 2020, 15:00

Укрзализныця создала центр обслуживания пассажиров, которые заказывают оптовые пассажирские перевозки

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, компания создала центр обслуживания пассажиров, которые заказывают оптовые пассажирские перевозки. Планируется, что центр обслуживания пассажиров прежде всего будет обслуживать клиентов, которые заказывают групповые перевозки, в частности, вагон-салон, дополнительный вагон или поезд.

Отмечается, что оранизовуваты такие перевозки могут как туристические операторы, так и частные лица.

В пресс-службе добавили, что кроме класических пассажирских перевозок в центре можно заказать вагон-автомобилевоз, багажный вагон, автомобильный трансфер, экскурсионное обслуживание, питание в поездах, организацию сформированных туристических пакетов и многое другое.

По информации компании, Центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00 и находится в помещении Южного вокзала станции Киев-Пассажирский.

По словам директора филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александра Перцовского, компания уже работает над возможностью оформления групповых перевозок и других услуг онлайн.

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