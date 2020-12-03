Укроборонпром планируют ликвидировать в следующем году, - глава концерна Гусев
Об этом председатель государственного концерна "Укроборонпром" сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Планируется, что в следующем году Укроборонпром ... прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, на принципах прозрачности для того, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков в такой стратегически важной отрасли как оборонно-промышленный комплекс ", - сказал Гусев.
Однако, по его словам, предполагается создание холдинга "Оборонительные системы Украины", в который войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами. Также планируется создание авиакосмического холдинга, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами и системами.
В то же время, Гусев отметил, что это лишь предварительная концепция, которая требует рассмотрения, обсуждения и утверждения.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря одобрил назначение Юрия Гусева главой Укроборонпрома.
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