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Espreso.tvСпортУкраина получила рекордные 20 медалей на чемпионате Европы по боксу

Украина получила рекордные 20 медалей на чемпионате Европы по боксу


фото: fbu.org.ua
Сборная Украины выиграла 20 наград на чемпионате Европы по боксу среди юниоров

Об этом сообщает Федерация бокса Украины .

На европейском первенстве в Софии (Болгария) сборная Украины завоевала 5 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей и продемонстрировала свой лучший результат за всю историю выступлений на турнире.

Чемпионами Европы стали Виталий Грабовский в весовой категории 57 кг, Александр Яровой (60 кг), Алексей Бокле (63 кг), Александр Балабин (70 кг) и Вероника Накот (66 кг).

Серебряные медали получили Максим Рудик (50 кг), Айдер Абдураимов (54 кг), Анастасия Крамаренко (60 кг), Карине Айрапетян (80 кг).

Бронзовые награды получили Джамал Кулиев (80 кг), Валерий Шульга (+80 кг), Елизавета Воевудко (46 кг), Алина Крамар (50 кг), Изабель Габорец (52 кг), Ярослава Масюткина (54 кг), Татьяна Довгаль (57 кг), Мария Фонотова (63 кг), Радмила Родионова (70 кг), Александра Джигун (75 кг), Полина Черненко (+80 кг).

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