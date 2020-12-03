Угрожала следователю магическими способностями: блогеру Лоран сообщили о подозрении

3 декабря, 2020, 22:24

Полиция Киевской области сообщила о подозрении блогеру Алене Лоран, поскольку та угрожала следователю, которая ведет дело в отношении мужа блогера

О подозрении сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Как утверждают правоохранители, блогер два месяца преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции, в частности, "пользуясь своей публичностью в социальных сетях", пыталась запугать женщину, чтобы та приняла положительное решение по уголовному делу, в котором фигурирует муж блогера.

Так, следователь сообщила мужу о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. После этого, как говорят в полиции, Лоран решила препятствовать деятельности следователя.

"Угрожала "магическими способностями", чтобы добиться принятия незаконного решения. А когда это не помогло, начала психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

В конце концов 31-летней блогеру сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя). Санкция предусматривает штраф до 1700 грн, исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.

Лоран в своем Instagram несколько раз прокомментировала действия полиции, назвав это "ментовским произволом". По ее словам, домой приехали оперативники и изъяли телефоны, планшет, карты Таро, книги о "магии" и т.п. Она добавила, что следователь испугалась сглаза.

"Собственно, я не отрицаю, что занимаюсь эзотерикой, но то, что она этого боится, ее личные проблемы", - пишет блогера.

Полиция Киевщины сообщила о подозрении известной блогеру за вмешательство в деятельность работника правоохранительного ... Опубликовано Полиция Киевской области четверг, 3 декабрь 2020