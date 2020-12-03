У елкие будет разноцветная 3D-подсветка
3 декабря, 2020, 18:37
Начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии Олег Соколовский заявил, что в центре Тернополя коммунальные службы завершают оформление главной елки
Об этом сообщает Укринформ.
"Обустроен уже и каркас главной елки Тернополя, которую ежегодно традиционно устанавливают на Театральной площади. Как и в предыдущие годы - она искусственная, высотой в 18,5 м. У елки будет 3D-иллюминация с различными световыми функциями и новогодними игрушками", - рассказал Соколовский.
Торжественное зажжение огней главной елки областного центра состоится 19 декабря - в День Святого Николая.
Что же касается новогодних массовых мероприятий на Театральной площади, где устраивают новогоднюю елку, то их проведение пока под вопросом.
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