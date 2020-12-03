Турция передала Украине аутентичную факсимильную копию Брест-Литовского мирного договора

3 декабря, 2020, 08:39

Факсимильная копия, снятая с оригинала Брест-Литовского договора, который был найден в Стамбуле, была передана в Украине

Об этом сообщает Укринформ .

Копию привезет из Турции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы по всему миру будем искать исторические документы и артефакты, которые будут показывать преемственность нашей государственной традиции и преемственность нашей дипломатии, потому что это очень важно для построения государства и для построения нашей идентичности", - сказал Кулеба.

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Документ удалось найти благодаря усилиям Посольства Украины и Генконсульства в Стамбуле.

Копия договора хранится в музее МИД Украины.

Брест-Литовский мирный договор от 27 января (9 февраля) 1918 гг. - мирное соглашение между Украинской Народной Республикой с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой. Это был первый мирный договор в Первой мировой войне. Заключение соглашения означало фактическое признание УНР как независимого государства.

На это была вынуждена согласиться и большевистская делегация, которая вела собственные мирные переговоры в Брест-Литовске.