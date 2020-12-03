Турция передала Украине аутентичную факсимильную копию Брест-Литовского мирного договора
Об этом сообщает Укринформ .
Копию привезет из Турции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы по всему миру будем искать исторические документы и артефакты, которые будут показывать преемственность нашей государственной традиции и преемственность нашей дипломатии, потому что это очень важно для построения государства и для построения нашей идентичности", - сказал Кулеба.
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Документ удалось найти благодаря усилиям Посольства Украины и Генконсульства в Стамбуле.
Копия договора хранится в музее МИД Украины.
Брест-Литовский мирный договор от 27 января (9 февраля) 1918 гг. - мирное соглашение между Украинской Народной Республикой с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой. Это был первый мирный договор в Первой мировой войне. Заключение соглашения означало фактическое признание УНР как независимого государства.
На это была вынуждена согласиться и большевистская делегация, которая вела собственные мирные переговоры в Брест-Литовске.
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