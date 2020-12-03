Тайсону предложил реванш боксер, который первым отправил его в нокаут

3 декабря, 2020, 14:25

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Бастер Дуглас, который в 1990 году первым нокаутировал Майка Тайсона, снова бросил ему вызов

Об этом сообщает BoxingScene .

Бывший чемпион мира Бастер Дуглас, который в 1990 году нанес Майку Тайсону первое поражение в карьере, заявил, что через 30 лет готов предоставить легенде бокса возможность реванша.

"Безусловно, я был бы рад этой возможности. Все те годы я дрался только ради денег, и я все еще чувствую себя довольно неплохо, ты всегда чувствуешь, что у тебя остался еще один бой. Меня спрашивали:" Почему вы не провели реванш? " . Просто никто так и не захотел его организовать. Хотя он часто упоминался, но на этом все и закончилось ", - сказал Дуглас.

В феврале 1990 года Дуглас в Токио нокаутировал Тайсона в чемпионском бою за титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе и нанес "Железному Майку" первое поражение в профессиональной карьере .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb