Тайсону предложил реванш боксер, который первым отправил его в нокаут
Об этом сообщает BoxingScene .
Бывший чемпион мира Бастер Дуглас, который в 1990 году нанес Майку Тайсону первое поражение в карьере, заявил, что через 30 лет готов предоставить легенде бокса возможность реванша.
"Безусловно, я был бы рад этой возможности. Все те годы я дрался только ради денег, и я все еще чувствую себя довольно неплохо, ты всегда чувствуешь, что у тебя остался еще один бой. Меня спрашивали:" Почему вы не провели реванш? " . Просто никто так и не захотел его организовать. Хотя он часто упоминался, но на этом все и закончилось ", - сказал Дуглас.
В феврале 1990 года Дуглас в Токио нокаутировал Тайсона в чемпионском бою за титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе и нанес "Железному Майку" первое поражение в профессиональной карьере .
- Напомним, 29 ноября Майк Тайсон и Рой Джонс не согласились с ничейным результатом , который зафиксировали судьи по итогам их боя.
- 1 декабря Майк Тайсон заявил, что хочет драться каждые два месяца и провести третий бой с другим ветераном из США - Эвандером Холифилдом.
- 2 декабря бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона.
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