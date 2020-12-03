Судьи Майдана Кицюку предоставили пожизненное право работать в Печерском суде, - член Общественного совета добродетели

3 декабря, 2020, 14:24

Высший совет правосудия единогласно проголосовал за назначение пожизненно судью Майдана Виктора Кицюка судьей Печерского суда города Киева

Об этом сообщил в Facebook координатор Общественного совета добродетели Михаил Жернаков.

"Он вообще не получил никакого решения по квалификационного оценки. Это прямое нарушение закона и преступление", - отметил Жернаков.

27 ноября Шевченковский суд Киева оправдал екссуддю Кицюка, которого обвиняли в лишении водительских прав участников автопробега в Межигорье зимой 2013 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Источник: https://censor.net/ua/n3234782