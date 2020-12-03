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Espreso.tvОбществоСудьи Майдана Кицюку предоставили пожизненное право работать в Печерском суде, - член Общественного совета добродетели

Судьи Майдана Кицюку предоставили пожизненное право работать в Печерском суде, - член Общественного совета добродетели


фото: slovoidilo
Высший совет правосудия единогласно проголосовал за назначение пожизненно судью Майдана Виктора Кицюка судьей Печерского суда города Киева

Об этом сообщил в Facebook координатор Общественного совета добродетели Михаил Жернаков.

"Он вообще не получил никакого решения по квалификационного оценки. Это прямое нарушение закона и преступление", - отметил Жернаков.

  • 27 ноября Шевченковский суд Киева оправдал екссуддю Кицюка, которого обвиняли в лишении водительских прав участников автопробега в Межигорье зимой 2013 года.

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Источник: https://censor.net/ua/n3234782

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