Совет приняла за основу законопроект о запрете на админарест беременных и подростков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Парламентарии приняли за основу законопроект №3048а об административном аресте.
"За" проголосовали 242 нардепа.
Законопроектом предлагается, что админарест не может применяться:
- к лицу с инвалидностью первой и второй групп;
- к несовершеннолетнему;
- к беременной женщине;
- к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.
Также проект закона определяет порядок выполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте; уточняет порядок привода лица для отбывания такого ареста в случае его неявки.
В документе говорится, что лицо, решение об осуществлении привода которого принял суд, обязано прибыть к месту отбывания ареста в указанное в постановлении время в сопровождении полицейского.
В случае невыполнения законных требований милиционера по выполнению постановления о приводе к лицу могут применить полицейские меры принуждения на основании и в порядке, определенном законом "О Национальной полиции".
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