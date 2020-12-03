Совет приняла за основу законопроект о запрете на админарест беременных и подростков

3 декабря, 2020, 18:25

Верховная Рада планирует внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части административного ареста

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Парламентарии приняли за основу законопроект №3048а об административном аресте.

"За" проголосовали 242 нардепа.

Законопроектом предлагается, что админарест не может применяться:

- к лицу с инвалидностью первой и второй групп;

- к несовершеннолетнему;

- к беременной женщине;

- к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Также проект закона определяет порядок выполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте; уточняет порядок привода лица для отбывания такого ареста в случае его неявки.

В документе говорится, что лицо, решение об осуществлении привода которого принял суд, обязано прибыть к месту отбывания ареста в указанное в постановлении время в сопровождении полицейского.

В случае невыполнения законных требований милиционера по выполнению постановления о приводе к лицу могут применить полицейские меры принуждения на основании и в порядке, определенном законом "О Национальной полиции".

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