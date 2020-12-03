Сервис государственных медицинских услуг Helsi запустил мобильное приложение
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Электронное медицинское приложение Helsi (helsi.me) запустило официальное мобильное приложение", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что приложение уже доступно для iOS в App Store и для Android в Google Play.
В приложении можно ознакомиться со всеми услугами учреждений здравоохранения или клиник и выбрать по месту нахождения или стоимости услуг.
"По замыслу разработчиков, система Helsi продолжит интегрировать новые сервисы в приложении, среди которых предложит телемедицинские консультации. Планируется, что впоследствии через видеосвязь пациент сможет получить врачебную консультацию, продемонстрировать симптомы, рассказать о течении болезни и получить заключение специалиста", - пояснили в пресс-службе.
При этом врач дважды получит электронное напоминание перед приемом пациента - за день и в день приема.
Также планируется, что в приложении станет доступным просмотр результатов приема: диагноз, назначенное лечение, выписаны рецепты и направления. В течение 14 дней после визита можно оставить отзыв о враче и прием по нескольким критериям. На основании отзывов формируется рейтинг врача.
Кроме того, будет доступен сервис "Лекарства онлайн", который позволит бронировать лекарства по рецепту и получать напоминания о необходимости их приема.
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