Сервис государственных медицинских услуг Helsi запустил мобильное приложение

3 декабря, 2020, 12:11

Сервис государственных медицинских услуг запустил мобильное приложение для iOS и Android

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Электронное медицинское приложение Helsi (helsi.me) запустило официальное мобильное приложение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что приложение уже доступно для iOS в App Store и для Android в Google Play.

В приложении можно ознакомиться со всеми услугами учреждений здравоохранения или клиник и выбрать по месту нахождения или стоимости услуг.

"По замыслу разработчиков, система Helsi продолжит интегрировать новые сервисы в приложении, среди которых предложит телемедицинские консультации. Планируется, что впоследствии через видеосвязь пациент сможет получить врачебную консультацию, продемонстрировать симптомы, рассказать о течении болезни и получить заключение специалиста", - пояснили в пресс-службе.

При этом врач дважды получит электронное напоминание перед приемом пациента - за день и в день приема.

Также планируется, что в приложении станет доступным просмотр результатов приема: диагноз, назначенное лечение, выписаны рецепты и направления. В течение 14 дней после визита можно оставить отзыв о враче и прием по нескольким критериям. На основании отзывов формируется рейтинг врача.

Кроме того, будет доступен сервис "Лекарства онлайн", который позволит бронировать лекарства по рецепту и получать напоминания о необходимости их приема.

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