СБУ задержала начальника поста Киевской таможни: требовал взятки при оформлении грузов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
"Оперативники спецслужбы задокументировали организацию должностным коррупционной схемы. За различные суммы неправомерной выгоды он гарантировал коммерсантам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. В случае отказа чиновник угрожал затягивать процессов таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень таможенной стоимости. По предварительной информации, злоумышленник действовал в сговоре с должностными лицами подразделения таможенно-тарифного регулирования Киевской таможни", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали начальника поста при получении взятки за "решение вопроса" о растаможивании промышленного оборудования, которое ввозилось одним из поставщиков.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Проверяется возможная причастность к коррупционной схемы других должностных лиц и руководителей Киевской таможни.
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