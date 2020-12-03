СБУ проводит обыски на одном из предприятий Укроборонпрома
3 декабря, 2020, 15:16
Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях государственного концерна "Укроборонпром" и его компании-участника "Укрспецэкспорт"
Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
Согласно сообщению, сотрудники СБУ проводят обыски в помещениях Укроборонпрома и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна.
Отмечается, что обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.
При этом в пресс-службе заметили, что и Укроборонпром, и Укрспецэкспорт работают в штатном режиме.
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