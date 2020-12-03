Рада запретила голосовать депутатам местных советов в случае конфликта интересов

3 декабря, 2020, 13:23

Верховная Рада одобрила законопроект о запрете голосовать депутатам местных советов в условиях конфликта интересов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Соответствующий законопроект №3034а, который регулирует действия местных депутатов и мэров в условиях конфликта интересов, народные депутаты приняли за основу и в целом.

За документ проголосовали 267 нардепов.

Отметим, закон "О предупреждении коррупции" запрещает совершать действия в условиях конфликта интересов. В то же время статья 59-1 закона "О местном самоуправлении в Украине" позволяет депутату голосовать на пленарных заседаниях в условиях конфликта интересов, просто заявив о его наличии.

Этот же документ должен урегулировать существующую коллизию.

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