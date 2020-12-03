Рада установила срок пребывания в должности руководителя САП
3 декабря, 2020, 15:46
Верховная Рада установила время пребывания в должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры сроком на 5 лет
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Нардепы поддержали законопроект №4227 установив срок пребывания в должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.
"За" проголосовали 289 депутатов.
Документ восстанавливает положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.
Законопроект уточнил положение части четвертой статьи 39 закона "О прокуратуре". Ранее действие этой нормы было остановлено.
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