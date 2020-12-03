Рада приняла закон о внутреннем водопользовании

3 декабря, 2020, 11:56

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте"

Решение поддержало 276 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Законопроект регулирует функционирование речного транспорта в Украине и инфраструктуры, необходимой для курсирования кораблей украинским реками, в частности шлюзов.

"Принятие проекта акта будет способствовать созданию здоровой конкуренции на рынке перевозок, улучшению инвестиционного климата в секторе внутренних водных путей, стимулированию развития судостроительной и судоремонтной отраслей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, новый закон позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно; улучшит конкуренцию на рынке, увеличит инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, позволит создать новые рабочие места.

Кроме того, ожидается, что переход части груза с автодорог на реку позволит разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт.

Закон также предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% которых изношены.

Напомним, 24 апреля Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о внутреннем водном транспорте.

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