Рада предоставила гарантии госзащиты военнослужащим Сил спецопераций ВСУ

3 декабря, 2020, 15:11

Верховная Рада предоставила гарантии государственной защиты военнослужащим Сил специальных операций Вооруженных сил

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Парламентарии приняли за основу и в целом законопроект №4186 о предоставлении военным и членам их семей соответствующих гарантий защиты во время выполнения ими задач по назначению.

"За" проголосовали 303 нардепа.

Законопроект вносит изменения в закон "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов". Авторы ожидают, что будет обеспечено своевременное противодействие, реагирование и защита жизни, здоровья, жилья и имущества указанной категории лиц, уменьшены последствия влияния РФ, что будет способствовать выполнению Силами специальных операций ВСУ задач по назначению.

Также законопроект вносит создания благоприятных условий для успешного осуществления руководством государства военно-политических, экономических и других мероприятий с целью предотвращения и сдерживания военных конфликтов, содействие выполнению задач группировками войск (сил) в операциях, и выполнения других специальных задач в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.

Авторы отмечают, что реализация норм, предусмотренных законопроектом, обеспечит повышение защиты военнослужащих ССО ВСУ, правовое регулирование их применения, а также повышение мотивации к прохождению службы в рядах Сил специальных операций.

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