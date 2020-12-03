"Заря" - "Лестер": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

3 декабря, 2020, 17:15

Сегодня, 3 декабря, в 5-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против английского "Лестера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры уверены, что "Заря" является аутсайдером матча, на победу луганской команды коэффициент 5.90. На выигрыш "Лестера" - 1.66. Ничья также маловероятна - 4.12.

После 4-го тура "Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.

"Лестер" и "Заря" встретятся во второй раз в своей истории. В 1-м туре группового этапа Лиги Европы украинцы проиграли англичанам (0:3).

Лига Европы

5-й тур

3 декабря

Группа G

"Заря" (Украина) - "Лестер" (Англия)

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Начало в 19:55

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