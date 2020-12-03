"Слуга" Петруняк в Раде рассматривал обнаженный бюст девушки

3 декабря, 2020, 15:22

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Петруняк во время заседания парламента 3 декабря рассматривал на телефоне обнаженную девушку

Фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Плохо, когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку? Депутат с телефоном Петруняк Евгений" - написал Доброносов.

Отметим, что Петруняк является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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