"Милан" сделал невероятный камбэк в матче с "Селтиком" и вышел в следующий раунд Лиги Европы

3 декабря, 2020, 22:08

В 5-м туре группового раунда Лиги Европы итальянский "Милан" победил шотландский "Селтик" со счетом 4:2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Селтик" шокировал голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму уже на 7-й минуте. 27-летний Том Рогич завоевал мяч после ошибки Раде Крунича и точно пробил по воротам. Через несколько минут Одсонн Эдуард удвоил преимущество и сделал счет 0:2.

Победный счет продержался для "Селтика" недолго. На 24-й минуте Чалханоглу выполнил молниеносный штрафной удар и сократил отставание "Милана" - голкипер Василиос Баркас даже не пошевельнулся, а просто смотрел, как мяч влетает в его ворота. Через 2 минуты Саму Кастильехо сравнял счет и вернул на табло ничейный результат.

В начале второго тайма Йенс-Петтер Хауге обошел нескольких защитников и отправил мяч в дальний угол. Точку в матче поставил Браим Диас, который после передачи норвежца перебросил Баркаса - 4: 2.

Благодаря камбэку "Милан" остался на второй строчке в группе H и перед последним туром гарантировал себе место в плей-офф. В 1/16 финала Лиги Европы также вышел французский "Лилль", который возглавляет квартет. Пражская "Спарта" с 6 баллами находится на третьем месте. "Селтик" - последний.

Лига Европы

5-й тур

3 декабря

Группа H

"Милан" (Италия) - "Селтик" (Шотландия) 4:2

Голы: Чалханоглу, 24 Кастильехо, 26 Хауге, 50, Диас, 82 - Рогич, 7, Эдуард, 14

3 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" победила английский "Лестер" со счетом 1:0 .