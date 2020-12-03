"Это не бывает "постоянно": Степанов о телах умерших от коронавируса в больнице Одессы

3 декабря, 2020, 20:51

Родственники пациентов опубликовали фото из одесской больницы для больных COVID-19, где тела умерших лежат и в палатах, и в коридорах. Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил ситуацию

Об этом он сказал во время программы "Говорит Большой Львов", передает Еспресо.TV.

"Я разговаривал с главным врачом Аллой Николаевной. Это №5 больница Одессы. Тот корпус, из которого были эти фотографии, он начал работать с больными коронавирусом только в пятницу в 16:00. Сразу около 120 больных к ним поступило за выходные . 6 человек умерло в этой больнице и они на время задержались, но это не было так "постоянно", как об этом рассказывают ", - сказал Степанов.

Он отметил, что когда такое происходит - это оскорбляет медработников, так как они работают в напряженном графике.

"Я просил бы с пониманием относиться", - добавил Степанов.

Ранее в сети попали фото из одесской больницы, где тела умерших пациентов несколько часов лежат в одной палате с живыми.

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