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Espreso.tvОбществоПрокуратура объявила подозрения полицейским, во Львове напали на двух ветеранов российско-украинской войны

Прокуратура объявила подозрения полицейским, во Львове напали на двух ветеранов российско-украинской войны

Трем полицейским сообщено о подозрении в хулиганстве по делу об избиении во Львове двух ветеранов войны на востоке Украины

Об этом сообщает областная прокуратура.

"Во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного группой лиц, сообщили о подозрении трем сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

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16 ноября трое полицеськихнапидпитку в нерабочее время в ходе конфликта избили двух 36-летних мужчин.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры предосторожности.

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