Прогноз погоды на 4 декабря: синоптик Наталья Диденко предупредила о штормовом ветре

3 декабря, 2020, 13:52

Температура воздуха в Украине будет колебаться от 0 ° C до + 8 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Характерной особенностью синоптической пятницу в Украине будет сильный ветер юго-восточного направления. В штормовых значений ветер дойдет на Западе, Севере Украины, в Винницкой и в Приазовье", - отметила синоптик.

Так, 4 декабря осадков не ожидается, на территории Украины антициклон Xavier.

Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах 0 ° C ... + 4 ° C, то есть, немного потеплеет. На востоке местами до -1 ° C.

В западных областях и на юге до + 4 ° C ... + 8 ° C, в Крыму до + 9 ° C ... + 12 ° C.

В Киеве 4 декабря без существенных осадков. Ночью до -2 ° C, днем -1 ° C ... + 3 ° C. Ветрено.

