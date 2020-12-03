Прогноз погоды на 4 декабря: синоптик Наталья Диденко предупредила о штормовом ветре
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Характерной особенностью синоптической пятницу в Украине будет сильный ветер юго-восточного направления. В штормовых значений ветер дойдет на Западе, Севере Украины, в Винницкой и в Приазовье", - отметила синоптик.
Так, 4 декабря осадков не ожидается, на территории Украины антициклон Xavier.
Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах 0 ° C ... + 4 ° C, то есть, немного потеплеет. На востоке местами до -1 ° C.
В западных областях и на юге до + 4 ° C ... + 8 ° C, в Крыму до + 9 ° C ... + 12 ° C.
В Киеве 4 декабря без существенных осадков. Ночью до -2 ° C, днем -1 ° C ... + 3 ° C. Ветрено.
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