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Правительство предлагает снизить налоговую нагрузку на сельскохозяйственные кооперативы

Кабинет министров одобрил проект закона, которым предлагается снизить налоговую нагрузку на сельскохозяйственные кооперативы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сельскохозяйственных кооперативов", который формирует благоприятные налоговые условия для членов сельскохозяйственных кооперативов. Это будет стимулировать образование новых сельскохозяйственных кооперативов и увеличение их рыночной доли в производстве и реализации сельхозпродукции.

Так, законопроектом предусмотрено, что от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождены средства, полученные физическим лицом-членом кооператива, действующим без цели получения прибыли, и которые возвращаются ему как избыточно уплаченная стоимость предоставленных кооперативом услуг. НДФЛ также не уплачивается с доли члена кооператива в уставном капитале и поворотного целевого взноса, которые возвращаются ему после прекращения членства в кооперативе.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, объединение в кооперативы стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, насыщает рынок качественной продукцией и способствует экономическому росту регионе

"Реализация этого документа снизит налоговую нагрузку на членов сельскохозяйственных кооперативов, будет способствовать активизации их хозяйственной деятельности", - цитирует пресс-служба слова Петрашко.

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